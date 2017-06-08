الشرطة الإيطالية : وصول عشرات اللاجئين غير الشرعيين لسواحل البلاد

قالت الشرطة الإيطالية إن ما يقرب من 100 مهاجر غير شرعي وصلوا إلى سواحل مقاطعة “بوليا” جنوب شرقي البلاد منذ فجر اليوم الخميس.

ونقل التلفزيون الحكومي عن بيان صادر عن إدارة الشرطة في “بوليا”، إن مجموعتين من المهاجرين تم إنقاذهم بمساعدة خفر السواحل، عندما كانوا على متن قوارب مطاطية على بعد نحو عشرة أميال من شواطئ المقاطعة.

وأشار البيان إلى أن المجموعة الأولى كانت قبالة شاطئ “غارغانو”، الواقع في شمالي “بوليا”، ومكونة من 36 شخصا يحملون جنسيات عراقية وسورية وإيرانية؛ بينهم 12 من القاصرين، بينما كانت الثانية مكونة من 60 شخصا بينهم 11 من القاصرين، توجهت نحو شاطئ “سانتا ماريا دي ليوكا”، في أقصى جنوبي المقاطعة، حيث يجري في الوقت الراهن التعرف على هويات أفرادها.

وأوضح البيان أنه تم نقل المهاجرين القادمين مؤقتا إلى قاعات رياضية في الموقعين على أن يجري إرسالهم إلى مراكز استقبال طالبي اللجوء في وقت لاحق.

وأظهر آخر تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية في 30 مايو / أيار الماضي، ارتفاعا غير مسبوق في عدد المهاجرين القادمين بحرا، حيث وصل إلى السواحل الإيطالية في الفترة من الأول من يناير / كانون الثاني الماضي، وحتى ذلك التاريخ (30 مايو)، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين 60 ألفا و215 شخصا، أي بارتفاع قدره 28.92 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي وصل فيها 46 ألفا و708 أشخاص.

ووفق التقرير بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 30 مايو المنصرم، 6 آلاف و242 قاصرا، فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال 2016، هو 25 ألفا و846 قاصراً.

ولفت إلى أن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول إفريقيا وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، بنغلادش، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، باكستان، السودان. (ANADOLU)

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