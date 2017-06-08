تركيا تعين مفتين لتأهيل ” أئمة سوريين ” في مناطق درع الفرات

عيّنت رئاسة الشؤون الدينية التركية مجموعة من المُفتين لتنسيق أعمالها وتأهيل أئمة سوريين في مناطق درع الفرات.

يأتي ذلك، بحسب وكالة أنباء الأناضول، ضمن جهودها الرامية لتقديم الخدمات الدينية الجيدة للسوريين وتوعيتهم وفق نهج “الأمة الإسلامية”.

وأشرفت رئاسة الشؤون الدينية، على ترميم 60 مسجدًا متضررًا من الحرب في الباب وجرابلس واعزاز ومارع والراعي، بريف حلب.

كما افتتحت رئاسة الشؤون الدينية التركية مسجدًا في مدينة “الباب”، قادر على استيعاب 1500 شخصا خلال الصلوات، فيما تتواصل أعمالها لترميم 42 مسجدًا آخر في المنطقة، كما تُشرف على تأهيل 467 إمامًا من السوريين لتوظيفهم في مساجد ومعاهد المنطقة، بالتعاون مع رابطة العلماء السوريين، فيما عيّنت 4 مُفتين لتنسيق الأعمال والأنشطة في شمال سوريا.

ويعمل المُفتون على تأهيل الأئمة السوريين في ولايتي غازي عنتاب وقيصري التركيتين، وتنسيق مواصلاتهم وإقاماتهم واحتياجاتهم الأخرى.

كما عيّنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، 50 مُدرّسة لتعليم القرآن الكريم للسوريين في مخيمات النزوح داخل الأراضي السورية التي تم تحريرها في إطار “درع الفرات”. (ANADOLU)

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