تركيا : زعيم المعارضة يدعو أردوغان إلى التخلي عن دعم الإخوان لتفادي مصير قطر

دعا رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التخلي عن دعم الإخوان لتجنب الوقوع في مطب قطر.

وأدلى كيليتشدار أوغلو بتصريحات مهمة خلال اجتماع نواب الحزب اليوم، حيث أشار كيليتشدار أوغلو إلى اتهام سبع دول، من بينها السعودية، لدولة قطر بدعم الإرهاب، ومطالبة هذه الدول قطر بمغادرة سفرائها ومواطنيها.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على ضرورة تعلم الجميع درسا من الوضع الذي وصل إليه العالم الإسلامي ومن الإرهاب ومن الدماء المسالة ومن الشرق الأوسط المضطرب.

وأفاد كمال كيليتشدار أوغلو أن الدماء والمعاناة لن تتوقف في حال اتباع سياسة عرقية، مقترحاً ضرورة قطع قطر دعمها للإخوان المسلمين، وكذلك حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.

كما طالب، أوغلو، أردوغان بالتوقف عن رفع شعار “رابعة”، داعيا إياه إلى التخلي عن استقبال واستضافة رموز الإخوان الذين يتهمهم العالم الإسلامي بدعم الإرهاب، على حد تعبيره.

وشدد كيليتشدار أوغلو على ضرورة إنهاء الحرب القائمة في اليمن والتزام تركيا الحياد في الأزمة بين السعودية وقطر، منوها بأن القائمين على السياسة الخارجية للبلاد يجب أن يتوخوا الحذر.

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