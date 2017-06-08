تنظيم ” داعش ” يعدم مدنيين على الحدود السورية العراقية بتهمة ” التجسس “

أعدم تنظيم ” داعش ” 8 مدنيين بتهمة التجسس على الحدود السورية العراقية غربي الأنبار.

وقال حارث الدليمي أحد وجهاء مدينة القائم، إن “تنظيم داعش قام بجلب 8 مدنيين (سوريين)، ووضعهم بساحة عامة في بادية الباغوز بريف البوكمال الحدودية السورية مع العراق”.

وأضاف الدليمي، أن “التنظيم الإرهابي أعدم المدنيين رمياً بالرصاص أمام جمع من الناس، بتهمة خيانة ما يسمى داعش والتجسس لصالح النظام السوري والتحالف الدولي”.

وأشار الدليمي، الى أن “التنظيم الإرهابي حذر المواطنين بالإعدام بالمثل لمن يتجسس لصالح النظام السوري أو التحالف الدولي”.

وأوضح أن “الإعدامات جاءت بعد قصف طائرات حربية لعربات تابعة للتنظيم في البوكمال، وعلى الحدود العراقية السورية غربي الأنبار حيث أوقعت خسائر كبيرة بينهم”. (ANADOLU)

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