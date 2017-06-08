توم كروز : أحب عملي أكثر من الاستمتاع بالعطلات

قال الممثل الأمريكي الشهير توم كروز إنه يستمتع بصناعة الأفلام أكثر من قضاء العطلات.

ويعود كروز (54 عاماً)، المعروف بإصراره على أداء معظم مشاهد الحركة في أفلامه، للسينما هذا الأسبوع بفيلم (ذا مامي) وهو أحدث أجزاء سلسلة أفلام الرعب المستوحاة من تاريخ المصريين القدماء وبدأت في عام 1932.

ويبدأ نجم أفلام الحركة جولة في أيلول للترويج لعمله الجديد (أمريكان ميد) الذي يتناول قصة مهرب مخدرات في الثمانينيات.

ويصور كروز الجزء الجديد من أشهر أفلامه (ميشن إمبوسيبل6) ويجهز أيضا لإنتاج نسخة طال انتظارها من فيلم الطائرات الحربية (توب جن) الذي شهد ميلاد شهرته العالمية.

وقال كروز في العرض الافتتاحي لفيلم (ذا مامي) في نيويورك ” إنني أحب فترة الأفلام وأحب تسلية الجمهور. وأقدم لها كل شيء في استطاعتي”.

وأضاف “بعض الناس يسألون هل تأخذ عطلة؟ وأنا أقول صناعة الأفلام بالنسبة لي تعتبر عطلة لأنني أحب القيام بها”. (REUTERS)

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