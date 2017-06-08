جريمة مروعة في الهند : اقتل طفلاً .. ترزق آخر !

ألقي القبض على رجلين في ولاية جهارخاند شرقي الهند، عقب مقتل طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر، بعد التضحية بها في عملية سحر وشعوذة.

وكان الهدف من الحفل المروع استرضاء الإله أملا في أن تصبح زوجة أحد الجناة قادرة على الإنجاب.

وقد أخذت الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر، من منزلها ليلة 25 أيار، من قرية تشورا، بينما كان والداها، سوبهاش وبارفاتي غوب، نائمان.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم عرضوا دم الطفلة على الآلهة حتى يتمكن أحد الرجال من إنجاب طفل.

وقد تم احتجاز خاطفي الطفلة الاثنين، وهما: كارمو كاليندي، وبهادوهي كاليندي، حيث اعترفا بالجريمة وقالا إنهما ألقيا بجثة الضحية في النهر، حيث لم يتم استخراجها حتى الآن.

وقال سانديب بهغات، المتحدث باسم الشرطة في تصريح صحفي لقد “حللنا لغز الطفلة المخطوفة.. وتم مصادرة الخنجر الذي استخدموه للتضحية بالطفلة”.

وكان “كارمو”، الذي يمارس السحر، يقطن بجوار أسرة غوب، وقد أخبر بهادوهي كاليندي، الذي يعيش في القرية المجاورة والذي يعمل في ترويض الأفاعي، أنه وزوجته سيرزقان بطفل إذا ضحيا بطفل لاسترضاء الآلهة، وقد أثار اختفاء كارمو المفاجئ بعد اختطاف الطفلة شكوك الشرطة.

الجدير بالذكر أن الخرافات والمعتقدات الشعبية، شائعة جدا في هذا الجزء من الهند، حيث أن عائلة الفقيدة توجهوا إلى ساحر آخر للبحث عن طفلتهم المفقودة، وتطالب الآن بعقوبة الإعدام لقاتلي طفلتهما. (RT)

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