دي ميستورا : الحل في سوريا يجب أن يكون من خلال إشراك روسيا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن “سبيل التوصل إلى الحل في سوريا يجب أن يكون من خلال إشراك روسيا”.

جاء ذلك في تصريحات لدي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما يوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، وفق التلفزيون الحكومي.

وأضاف أنه سيتوجه الخميس إلى موسكو “بناء على دعوة من الحكومة الروسية حيث سيجتمع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو”، دون تفاصيل.

واعتبر دي ميستورا الذي وصل إيطاليا في وقت سابق اليوم لإطلاع مسؤوليها على جهود السلام في سوريا، أنه “من المهم الحد من الآلام من خلال توفير المساعدات الإنسانية”، معبرا عن “الأسف لعدم القدرة على الوصول إلى جميع أولئك الذين يحتاجون لها، أي إلى مليونين ونصف المليون مدني سوري”.

وتابع: “إذا كانت هناك هدنة، فيمكن الوصول إلى الجميع، لكن كل هذا لا يحدث على الرغم من الاتفاق على مناطق خفض التصعيد المتفق عليها في أستانة”.

ولفت مبعوث الأمم المتحدة، إلى أنه “لا يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار لفترة طويلة من دون إيجاد أفق سياسي وهو ما نصت عليه مقررات جنيف”. (ANADOLU)

عكس السير