طائرات من دون طيار لمراقبة الإمتحانات في الصين

لجأت السلطات التعليمية في #الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة لضبط الغشاشين مع خوض ملايين الطلاب في المرحلة الثانوية امتحان “جواكاو” الذي يؤهل لدخول الجامعة.

وعلى مدار السنين استخدم طلاب أجهزة لاسلكية على هيئة محايات وأحزمة وساعات وسماعات أذن صغيرة الحجم للتواصل مع شركاء يساعدونهم من خارج قاعة الامتحانات، ودفعت تلك الابتكارات السلطات إلى تعزيز جهودها لمنع الغش.

وذكرت وسائل إعلام أن مراكز الامتحانات استعانت في العام الحالي بأجهزة لكشف المعادن وتقنيات للتعرف إلى الوجوه وبصمات الأصابع وأجهزة لقطع إشارات الهواتف المحمولة وأجهزة كشف لاسلكية، بل وأيضاً طائرات من دون طيار.

وقبل انطلاق الامتحانات الثلثاء الماضي، ألقى ضباط الأمن القبض على 52 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد. وتعاقب السلطات الغشاشين والمتعاونين معهم بالسجن لما يصل إلى سبع سنوات. (REUTERS)

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