أظهرت قائمة أفضل 50 جامعة على مستوى العالم التي صدرت اليوم الخميس أن هناك 13 جامعة من آسيا ضمن صفوفها، وجاء في تصنيف كيو اس للجامعات العالمية أن أفضل جامعة آسيوية، جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، جاءت في المرتبة الـ11 على المستوى العالمي.

وحلت جامعة سنغافورة الوطنية في المرتبة الـ15، في حين جاءت الجامعة الاسترالية الوطنية و جامعة تسينج هوا الصينية في المرتبتين الـ20 و الـ25 على التوالي.

وهيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على القائمة، حيث ضمت قائمة أفضل 50 جامعة 18 جامعة أمريكية، يتقدمها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا للعام السادس على التوالي، ومع ذلك، تمكنت الصين من تحسين أدائها، حيث شغلت ست جامعات منها قائمة أفضل 100 جامعة لأول مرة.

يشار إلى أن التصنيف يقيس ست مؤشرات أداء في أكثر من 950 جامعة في 84 دولة، من بينها السمعة الأكاديمية وسمعة الجهة القائمة على إدارة الجامعة. (DPA)

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