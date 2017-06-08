للمرة الثالثة .. أمريكا تقصف ميليشيات بشار الأسد قرب التنف و تسقط طائرة من دون طيار ( فيديو )

أعلن المتحدث باسم عملية العزم الصلب الكولونيل ريان ديلون توجيه ضربات لقوات موالية لنظام بشار الأسد، بعد أن دخلت منطقة فك الاشتباك قرب معبر التنف السوري الحدودي مع العراق.

وهذه الضربة هي الثالثة، والثانية على التوالي (أمس واليوم)، التي توجه فيها القوات الاميركية ضربات جوية لهذه القوات، المؤلفة من ميليشيات عراقية وإيرانية (كتائب الإمام علي)، إلى جانب عناصر محليين.

كما أعلن التحالف إسقاط طائرة من دون طيار في سماء سوريا أطلقت النار على قوات التحالف قرب معبر التنف دون أن تؤدي إلى إصابات.

وكان الإعلام الحربي التابع لإيران وحزب الله نشر مقطعاً مصوراً يظهر رصد إحدى الطائرات الإيرانية لطائرة أمريكية دون طيار، أمريكية، لافتاً إلى أنه لم يتم إسقاطها “لأننا نشفق عليهم”.

وانتشر على نحو واسع مقطع مصور يظهر لحظة استهداف القوات الأمريكية (الغارة السابقة) لميليشيات النظام بالقرب من التنف.

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