لوف يختار كابتن ألمانيا في كأس القارات 2017

وقع اختيار يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، على نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جوليان دراكسلر، ليكون قائدا للمانشافت في بطولة كأس القارات 2017.

وقال لوف في تصريحات لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الأربعاء “أريد أن يكون دراكسلر قائدا للمنتخب في بطولة كأس القارات 2017.. تحمّل اللاعب المسؤولية خلال المباراة الودية التي جمعت ألمانيا بالدنمارك، وكان له تأثير إيجابي على زملائه”.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية، فاختيار دراكسلر لقيادة ألمانيا في كأس القارات، جاء بعدما تأكد غياب أبرز نجوم منتخب “المانشافت” عن البطولة، من بينهم الحارس مانويل نوير، وتوني كروس، ومسعود أوزيل، وتوماس مولر، وسامي خضيرة، وماتياس هوملز وماركو رويس.

وأوقعت قرعة كأس القارات، منتخب ألمانيا في المجموعة الثانية، التي تضم أيضا، كلا من الكاميرون، وتشيلي، وأستراليا. بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات، روسيا، والبرتغال، ونيوزيلندا والمكسيك.

وتنطلق بطولة كأس القارات في روسيا في 17 حزيران الجاري، وهي بمثابة استعداد لنهائيات مونديال 2018. (RT)

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