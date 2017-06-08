مدير الـ ” FBI ” المقال من قبل ترامب : ليس هناك شك في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

قال جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، اليوم الخميس، إنه “ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية”، في نوفمبر/تشرين ثاني 2016.

واتهم المسؤول الأمريكي السابق، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بترويج الأكاذيب للتشهير به، وبمكتب التحقيقات الفيدرالي، حسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف “كومي” في رده على أسئلة بهذا الخصوص، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، “أنا متيقن من أنه لم يكن هناك تلاعب أو تزييف في بطاقات الانتخابات”.

ولفت إلى أن “الرئيس الأمريكي لم يطلب مطلقاً وقف التحقيق بشأن التدخل الروسي”.

وتابع “قمت بتدوين فحوى محادثاتي مع ترامب، لأنني شككت أنه قد يكذب بشأنها لاحقاً”.

وفي 9 مايو/ أيار الماضي، أقال الرئيس ترامب، جميس كومي، من منصبه.

وتضاربت الأنباء حول سبب إقالة “كومي”، بين “سوء تعامله” مع ملف المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، بخصوص استخدامها بريدها الشخصي في التعامل مع ملفات رسمية، وبين تعامله مع قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية. (ANADOLU)

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