مصادر إعلامية أمريكية : تقدم في صفقة تزويد قطر بـ 72 مقاتلة ” إف – 15 “

قالت قناة “فوكس نيوز”، نقلًا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن هناك تقدماً في إتمام صفقة تزويد قطر بـ72 مقاتلة من طراز “أف-15″.

المسؤول، الذي لم تكشف القناة عن هويته، أضاف أن “هناك تقدمًا في الصفقة التي تبلغ قيمتها 21.1 مليار دولار”.

وأضاف أن المعركة الدبلوماسية، والنقد الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى قطر بإدعاء دعمها “منظمات إرهابية”، ليس لديهما أي تأثير على الصفقة.

ولم يصدر تأكيد رسمي سواء من واشنطن أو الدوحة بشأن هذا التقدم المحرز في صفقة مقاتلات “أف-15″، لكن شبكة “الجزيرة” القطرية تناقلت النبأ ذاته.

من جهتها، قالت شركة “بوينغ” المصنعة لمقاتلات “أف-15″ بالتعاون مع شركات أخرى، عبر بيان، إنها “تتابع آخر التطورات عن قرب”.

وأضافت: “نعمل بشكل وثيق مع الحكومتين الأمريكية والقطرية حول الصفقة. وما زلنا نتوقع توقيع اتفاق حيالها”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت الإدارة الأمريكية السابقة في عهد باراك أوباما على بيع قطر 72 طائرة من طراز “أف-15″ بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للأخيرة.

وتعول شركة “بوينغ” على صفقة قطر في تأمين استمرار خط إنتاج “إف-15″ حتى 2020. (ANADOLU)

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