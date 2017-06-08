منعوه من اللعب و ضربه حراس الملاعب في جبلة .. ” الطفل السوري المعجزة ” يحلم باللعب لمنتخب آخر إن وقفت ” الواسطة ” بوجه تمثيله ” المنتخب السوري ” (فيديو)

منعوه من اللعب و ضربه حراس الملاعب في جبلة .. ” الطفل السوري المعجزة ” يحلم باللعب لمنتخب آخر إن وقفت ” الواسطة ” بوجه تمثيله ” المنتخب السوري ” ( فيديو )

يطمح الطفل السوري الموهوب أحمد الظاهر (لاجئ في ألمانيا)، بالوصول إلى أكبر الأندية الأوروبية ومقارعة نجوم الكرة العالميين، مستغلا موهبته التي أبهرت العالم خلال الفترة الماضية، كما يحلم الظاهر، الملقب بـ”الطفل المعجزة”، بتمثيل المنتخب السوري لكن عائلته تخشى من “الواسطة”، والتي قد تمنعه من اللعب أساسيا مع منتخب بلاده، حسبما أكد والده في مقابلة أجراها مع شبكة سي ان ان الأمريكية.

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