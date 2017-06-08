هندي يعيش بقلبين حيين

نجح أطباء بزرع قلب صغير في تجويف صدر مريض هندي وربطه بقلبه القديم، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشفت الصحيفة أن الهندي سوريش، البالغ من العمر 45 عاماً كان يعاني من فشل القلب، رغم قيامه بزراعة القلب مؤخراً، ويعاني من ارتفاع ضغط الرئة، وبالتالي كان من الصعب جداً أن يقوم بزراعة واحدة تقليدية دون الخوف من فشل العضو الجديد.

وأشارت إلى أنه بسبب ذلك قام الأطباء بزرع قلب صغير في تجويف صدر سوريش وربطه بالقلب القديم في عملية تعرف بزراعة القلب المنتبذ، حيث يملك سوريش قلبين الآن في عملية تعد الأولى من نوعها في آسيا والتي وصفها الأطباء بالصعبة، بعد أن تلقى سوريش القلب من متبرعة، ولحسن حظه كان مناسب تماماً للتجويف بسبب صغر حجمه.

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