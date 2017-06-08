هيئة الإغاثة التركية ترسل 49 شاحنة مساعدات إلى سوريا

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، 49 شاحنة مساعدات إلى مناطق مختلفة في سوريا في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وقال سليم طوسون، مستشار المكتب الإعلامي للهيئة في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إنهم سيواصلون مدّ يد العون إلى السوريين.

وأوضح أن المساعدات، تأتي في إطار أنشطة الهيئة الإغاثية لشهر رمضان المبارك.

وأضاف أن “المساعدات الإنسانية التي تأتي من تركيا ومن شتى بقاع العالم إلى مركزهم في هطاي، ترسل مباشرة إلى الداخل السوري دون إبطاء”.

وأكد أن الهيئة أرسلت 49 شاحنة مساعدات إلى مناطق في محافظات إدلب وحمص وحماة وحلب السورية، خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وأشار إلى أن الشاحنات حملت على متنها موالد غذائية من قبيل الخبز والماء، ومواد تنظيف، وحفاضات وحليب أطفال.

وختم طوسون، بالقول إن إرسال المساعدات ستتواصل طوال رمضان. (ANADOLU)

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