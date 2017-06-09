اكتشاف مقبرة تعود للعصر ” الهيلنستي ” في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية الكشف عن مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بمنطقة الشاطبي في مدينة #الإسكندرية.

ونقل بيان عن مصطفى رشدي المدير العام لآثار غرب الدلتا والإسكندرية قوله: “تم تأريخ هذه المقبرة استنادا إلى الطرز المعمارية بها وبقايا الفخار الذي عثر عليه داخلها”.

وبحسب رشدي، تتكون المقبرة المكتشفة من أربع صالات بكل منها مجموعة من فتحات الدفن عليها زخارف هندسية ملونة وكتابات باللغة اليونانية القديمة تمثل عبارات جنائرية.

والعصر الهيلنستي فترة من التاريخ القديم كانت فيها الثقافة اليونانية تزخر بالكثير من مظاهر الحضارة وبدأت بعد وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد واستمرت حتى عام 31 قبل الميلاد.

وقالت مفتشة آثار وسط الإسكندرية آية محمد طاهر إن البعثة عثرت داخل المقبرة على العديد من اللقى الأثرية وصل عددها إلى ما يقرب من 300 قطعة.

وأضافت أن البعثة ستقوم خلال الفترة القادمة بدراسة الكتابات الموجودة بالمقبرة في محاولة للكشف عن صاحبها.

وأعلنت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية عن اكتشافات أثرية هامة ترجع لعصور مختلفة، مما عزز الآمال لديها باستعادة حركة السياحة إلى مستويات ما قبل يناير 2011. ( reuters )

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