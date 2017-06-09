الاتحاد السعودي يعتذر عن واقعة عدم وقوف منتخب كرة القدم دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا هجوم لندن ( فيديو )

أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتذاره عن “أي إساءة غير مقصودة”، بعد عدم التزام لاعبي “الأخضر” بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجوم لندن، قبيل لقاء أمام أستراليا خارج الديار.

وقبل صافرة البداية في المباراة التي جمعت المنتخبين بتصفيات كأس العالم، الخميس، وانتهت بفوز أستراليا 3-2، وقف لاعبو صاحب الملعب دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجوم لندن، الذي وقع في الثالث من يونيو الجاري.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إنه “يأسف بشدة ويعتذر دون تحفظ عن أي إساءة سببها تخلف بعض أعضاء المنتخب عن دقيقة صمت” على أرواح الهجوم الإرهابي.

وأضاف البيان: “اللاعبون لم يقصدون أي عدم احترام” للضحايا أو “إزعاج عائلاتهم أو أصدقائهم أو أي شخص تأثر بفظاعة الحدث”.

وتابع: “الاتحاد السعودي يدين كل أعمال الإرهاب والتطرف ويقدم أصدق التعازي لعائلات الضحايا وللحكومة البريطانية والشعب البريطاني”.

وكان المنتخب السعودي تعرض لانتقادات كبيرة جراء عدم التزامه بالوقوف دقيقة صمت على ضحايا هجوم لندن الأخير كشأن لاعبي مستضيفتهم أستراليا في تصفيات كأس العالم.

وتجمع لاعبو المنتخب الأسترالي في منتصف الملعب وتوقفوا لبرهة صامتين حداداً على أسترالييين قُتلوا في هجوم لندن الإرهابي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في الأثناء واصل لاعبو السعودية الإحماء وتمرير الكرات لبعضهم وأخذ مواقعهم في الملعب.

وأظهر تسجيلات المباراة أن لاعباً سعودياً واحداً شارك في الوقوف الصامت هو سلمان فراج، وبدا واضعاً يديه خلف ظهره، وقال أدم بيسوك، مقدم برانامج قناة “فوكس سبورت أستراليا” على تويتر أن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وافق على الوقوف دقيقة صمت رغم اعتراض المسؤولين السعوديين المسافرين مع منتخب البلاد.

وأضاف أن اتحاد كرة القدم الأسترالي لم يستطع اقناع السعوديين في المشاركة في دقيقة الحداد رغم سوقهم الأسباب الموجبة لذلك.

وانتقدت مغردون موقف المنتخب السعودي. وفي حين دافع البعض عنه قائلين إن الوقوف دقيقة صمت ليس جزءاً من الثقافة السعودية أو الإسلام لإظهار الاحترام أو التعازي، أظهرت صور في أعوام سابقة الوقوف دقيقة صمت قبل مباراة بكرة اليد مقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حداداً على وفاة الملك السعودي عبدالله، ووقوف نادي الهلال السعودي دقيقة صمت عندما لعب ضد نادي برشلونة الأسباني مباراة ودية، في شهر كانون الأول الماضي في الدوحة.

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