السعودية : عضو في مجلس الشورى يطالب بمنع إصدار رخص قيادة للأجانب أصحاب هذه الرواتب

قالت صحيفة “الحياة”، إن عضواً في مجلس الشورى السعودي، اقترح في جلسة أول أمس الأربعاء، عدم إصدار رخص قيادة مركبات للأجانب المقيمين في المملكة والذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف ريال، ومهنتهم ليست العمل كـ “سائق”.

وصرح العضو فهد بن جمعة، أن وقف إصدار رخص القيادة للأجانب سيحد من أنشطة ومخاطر العمالة الأجنبية السائبة والتي تمارس التستر التجاري، كما سيحد من استغلال الأجانب لرخص القيادة في استخدامات أخرى تقلل فرص السعوديين في التوظيف، كما ستسهم في الحد من الازدحام المروري في المدن، بجانب تقليل حوادث السير.

وأضاف بن جمعة أن تزايد العمالة في المملكة وتضخمها يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها، ويمثل أيضا تهديدا ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا لها، لافتة إلى أن الإحصائيات أثبتت أن عدد المقيمين الأجانب في المملكة يصل إلى 11.67 مليون مقيم.

عكس السير