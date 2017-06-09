السعودية : فتاتان تقفزان من سيارة أجرة بعد تحرش السائق بهما

تمكنت شرطة #الرياض في #المملكة_العربية_السعودية من إلقاء القبض على باكستاني يعمل سائق أجرة، تحرش بمواطنتين خلال توصيلهما بسيارته، الأمر الذي اضطرهما للقفز من السيارة خوفا على أنفسهن.

وذكر الناطق الإعلامي للشرطة أنه تلقى شكوى رفعتها مواطنتان للشركة المختصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرضهما للابتزاز، وفقاً لشبكة إرم نيوز، ما دفعهما للقفز من المركبة خلال سيرها، وتسبب لهما بإصابات.

وأضاف أن فرق التحري تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو وافد باكستاني في العقد الرابع من عمره، مبينا أن المتهم أقر بالتحقيقات بالتهم المنسوبة إليه.

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