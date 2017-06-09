بالفيديو .. شاب متهور يطلق النار على ثلاجة مليئة بالمتفجرات

أطلق شاب متهور النار من سلاح آلي على ثلاجة مليئة بمواد قابلة للانفجار، فتناثرت أشلاءً في الهواء وكاد أن يتسبب في مقتله بعد أن تطايرت الأشلاء في الهواء.

وأظهر فيديو على شبكة الإنترنت، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشاب وهو يطلق النار من بندقية “M-16” على ثلاجة مملوءة بمادة “تانيريت”، وهي المادة التي تحتوي على المتفجرات الثنائية.

ووضع الشاب الثلاجة على بعد 50 ياردة من مكان وقوفه خلف إحدى الأشجار، وإلى جواره عدداً من الأشخاص، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، قبل أن يطلق النار عليها لتحدث انفجارًا هائلًا.

وأنقذت العناية الإلهية الشاب المتهور من الموت بعد أن قذف الانفجار باب الثلاجة نحوه بسرعة هائلة، وكاد أن يصيبه في مقتل، لولا الشجرة التي حالت بين وقوع الكارثة.

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