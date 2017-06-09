بالفيديو .. نيمار يحرز هدفاً من فوق أسطح هوليوود

في الوقت الذي يقضي فيه إجازته بـ #الولايات_المتحدة_الأمريكية، حل نجم نادي #برشلونة والمنتخب البرازيلي نيمار ضيفاً على برنامج الحوار المسائي الساخر “جيمي كيمل شو”، استعرض خلاله بعضاً من مهاراته الكروية.

و أعد مقدم البرنامج جيمي كيمل تحدي للنجم البرازيلي من فوق سطح البناية التي يبث فيها البرنامج الساخر بمدينة #هوليوود الأمريكية، وطلب منه أن يحاول إحراز هدف في مرمى تم وضعه على سطح بناية مجاورة.

وقبل نيمار التحدي، قائلاً إنه قادر على إنجاز المهمة، التي احتاج إلى 3 ركلات لإتمامها.

يذكر أن جيمي كيميل يستقبل عدداً من نجوم السينما والفن والرياضة العالميين في كل أسبوع، إذ سبق وأن حل نجم المنتخب الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام ضيفاً على البرنامج في مناسبات سابقة.

ويقضي نيمار إجازته في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيداً عن منتخب بلاده البرازيل، التي ستواجه الأرجنتين ودياً في أستراليا اليوم الجمعة.

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