بريطانية تشتري خاتماً بـ 10 جنيه استرليني و تبيعه بـ 650 ألفاً !

بيع خاتم من #الألماس كان يعتقد أنه من مجوهرات الزينة المقلدة عندما تم شراؤه بعشرة جنيهات استرليني خلال الثمانينيات، في مزاد يوم الأربعاء بأكثر من 650 ألف جنيه استرليني (843 ألف دولار).

وتم شراء الخاتم وهو عيار 26.29 قيراط من سوق لسيارات متجولة، وفقاً لدار سوثبي للمزادات.

وكانت صاحبة الخاتم قد طلبت من دار المزادات تقدير ثمن الخاتم في الأشهر القليلة الماضية، وتم تقييم الثمن بما يتراوح بين 250 ألفا إلى 350 ألف جنيه استرليني.

وقالت سوثبي إن الخاتم بيع مقابل 656 ألفا و750 جنيهاً استرلينياً. ( DPA )

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