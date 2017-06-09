بيكيه يشارك في مباراة اعتزال قائد منتخب لبنان

أعلن قائد #منتخب_لبنان لكرة القدم السابق، رضا عنتر، عن مشاركة مدافع نادي #برشلونة الإسباني، #جيرارد_بيكيه، في مباراة ستقام على ملعب بلدية صور بجنوب لبنان في 4 يوليو (تموز) المقبل، تكريماً له عقب اعتزاله.

وقال عنتر في مؤتمر صحافي، إن “بيكيه سيشارك في المباراة إلى جانب عدد كبير من نجوم منتخب لبنان”.

وكشف منظم الحدث، إيجيل زريق، عن أن زيارة بيكيه للبنان لن تكون مقصورة على المشاركة باللعب، وإنما سيضع خلالها حجر الأساس لأكاديمية برشلونة في لبنان.

وبدأ عنتر مسيرته المحلية مع نادي التضامن صور، وقاده لإحراز لقب كاس لبنان في 2001، ثم انطلق نحو الدوري الألماني ولعب مع فرق هامبورغ وفرايبورغ وكولونيا، ثم انتقل للعب مع أشهر فرق الدوري الصيني الممتاز لمدة خمسة أعوام، قبل أن يعود بعدها إلى لبنان، ليعتزل مع التضامن صور نهاية الموسم الماضي.

وعنتر (36 عاماً) هو الهداف التاريخي للمنتخب اللبناني برصيد 20 هدفاً في 58 مباراة دولية.

وسيبدأ عنتر مسيرته التدريبية الأسبوع المقبل، إذ سيقود الراسينغ بيروت الذي احتل المركز السادس في الدوري اللبناني الموسم الماضي. ( reuters )

عكس السير