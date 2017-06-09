تركيا : إجراء استفتاء بشأن استقلال كردستان العراق ” خطأ فادح “

وصفت وزارة الخارجية التركية ،اليوم الجمعة، قرار إقليم كردستان العراق بإجراء استفتاء بشأن الاستقلال بأنه “خطأ فادح”.

وقالت الوزارة في بيان “نعتقد أن هذا يشكل خطأ فادحا وأن الحفاظ على وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية هو أحد المبادئ الأساسية لسياسة تركيا في العراق”.

وكان هيمن هورامي، مستشار بارز لرئيس كردستان العراق مسعود بارزاني، قد أعلن أول أمس الأربعاء أن إقليم كردستان سيجري استفتاء للاستقلال في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل. وأوضح أن التصويت سيشمل مناطق كركوك وخانقين وسنجار ومخمور.

ويشار إلى أن إقليم كردستان العراق تشكل في عام 1992 واكتسب زخما إضافياً بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وظلت مسألة إجراء الاستفتاء مطروحة في السنوات الأخيرة وسط تصريحات متكررة من القادة بأن الأكراد يخططون لإجراء تصويت بشأن مستقبلهم.

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