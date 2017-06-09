رسمياً .. ” سامسونغ ” تقدم 3 هواتف ” أندرويد ” جديدة

كشفت #سامسونغ عن سلسلة أجهزة #غالاكسي J في #أوروبا، تتضمن 3 هواتف #أندرويد جديدة ستُطرح في الأسواق خلال الأشهر المقبلة: غالاكسي J3 وJ5 وJ7.

وعلى الرغم من أن سامسونغ أعلنت مسبقا، أن التسعيرة ستختلف من بلد إلى آخر، إلا أن التقارير تشير إلى أن هاتف غالاكسي J5، سيكون متوفرا بسعر 279 يورو.

وذكرت التقارير أيضا أن غالاكسي J5، سيكون أول الهواتف المطروحة في الأسواق، ومن المقرر طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر (ربما في 22 يونيو).

أما هاتف غالاكسي J7، فمن المتوقع طرحه في أوائل شهر يوليو، ومن ثم سيُطرح هاتف J3، في الأسواق الأوروبية بحلول شهر أغسطس القادم، وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، وتتميز هواتف سامسونغ الجديدة بهيكل معدني، ونظام التشغيل أندرويد 7.0 نوغا، ولكن الاختلاف الرئيسي سيكون من ناحية التصميم الأنيق.

ويأتي الهاتف الأرخص بين الأجهزة الثلاثة، غالاكسي J3، بشاشة قياسها 5 إنشات، وكاميرا خلفية 13 ميغابكسل، كما زُود الهاتف بمعالج إكسينوس 7570، رباعي النوى بسرعة 1.4 غيغاهيرتز. بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت، وأخرى داخلية 16 غيغابايت، كما يدعم الهاتف بطارية سعتها 2400 ميلي أمبير.

وتقدم سامسونغ هاتف غالاكسي J5، بشاشة أكبر نسبيا، قياسها 5.2 إنش، Super AMOLED، ومعالج إكسينوس 7870 ثماني النوى، وكذلك ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت، وداخلية 16 غيغابايت.

ويتميز الهاتف بكاميرا قياسها 13 ميغابكسل، وبطارية سعتها 3 آلاف ميلي أمبير.

أما الهاتف الأغلى في المجموعة، غالاكسي J7، فيأتي بشاشة 5.5 إنش، ومعالج إكسينوس 7870 ثماني النوى، وذاكرة عشوائية 3 غيغابايت، وأخرى داخلية 16 غيغابايت.

وزُود غالاكسي J7 بكاميرا أمامية وخلفية قياسها 13 ميغابكسل، وبطارية سعتها 3 آلاف ميلي أمبير.

عكس السير