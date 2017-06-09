رياض محرز قد يصبح الصفقة الأغلى في تاريخ تشيلسي

أكدت مصادر إنكليزية، أن نادي #تشيلسي يرغب في ضم نجم #ليستر_سيتي والمنتخب الجزائري #رياض_محرز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 55 مليون جنيه إسترليني، ليكون محرز اللاعب الأغلى في تاريخ النادي اللندني حال انتقاله إلى ستامفورد بريدج، وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، إذ ستتخطى صفقة انتقال توريس من ليفربول إلى “البلوز” (50 مليون إسترليني) في 2011.

وبالرغم من التراجع الملحوظ في مستوى محرز مقارنة مع الموسم الماضي، الذي قاد خلاله ليستر سيتي للتتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، يرغب في ضم اللاعب الجزائري لصفوفه.

يذكر أن محرز رفض الرحيل عن ليستر سيتي الموسم الماضي، إلا أنه أعلن رسمياً رغبته في خوض تحد جديد في مسيرته، بعد أن أخبر إدارة “الثعالب” أنه لن يجدد عقده مع النادي.

وربطت تقارير سابقة رياض محرز محرز بأندية إنجليزية أخرى مهتمة بالتعاقد معه، أبرزها آرسنال وإيفرتون.

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