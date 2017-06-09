ريال مدريد يواصل اعتلاء صدارة تصنيف ” يويفا “

أنهى #ريال_مدريد الإسباني، الفائز مؤخراً بلقب #دوري_أبطال_أوروبا للمرة الـ12 في تاريخه، الموسم متصدراً لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( #يويفا ) للأندية للمرة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي واصلت فيه #إسبانيا هيمنتها على التصنيف.

وتفوق الفريق “الملكي” على غريمه التقليدي برشلونة بعد فوزه بلقب دوري الأبطال موسم (2013-14) بمعدل بلغ 161.542 نقطة، إذ بلغ رصيده الحالي من النقاط 167.999، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الألماني.

وحافظ كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان على موقعهما في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بينما جاء يوفنتوس الإيطالي، طرف المباراة النهائية أمام “الميرينغي”، في المركز الخامس، بعدما ارتقى خمسة مراكز، في الوقت الذي هبط فيه تشيلسي الإنجليزي للمركز السابع.

وكان إشبيلية الإسباني هو الوافد الجديد على قائمة أفضل 10 أندية، بعدما ارتقى ستة مراكز، ليحتل المرتبة الثامنة خلف باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني على الترتيب.

وفيما يلي ترتيب قائمة أفضل 10 أندية:

1- ريال مدريد الإسباني 176.999 نقطة.

2- بايرن ميونخ الألماني 154.899 نقطة.

3- برشلونة الإسباني 151.999 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد الإسباني 142.999 نقطة.

5- يوفنتوس الإيطالي 140.666 نقطة.

6- باريس سان جيرمان الفرنسي 126.333 نقطة.

7 بروسيا دورتموند الألماني 124.899 نقطة.

8-إشبيلية الإسباني 112.999 نقطة.

9- بنفيكا البرتغالي 111.866 نقطة.

10- تشيلسي الإنجليزي 106.192 نقطة. ( EFE )

عكس السير