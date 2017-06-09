سامباولي : سأعمل بخطة برشلونة مع الأرجنتين

يأمل #خورخي_سامباولي، مدرب #المنتخب_الأرجنتيني لكرة القدم، أن يلعب فريقه بطريقة “جماعية” مشابهة لطريقة فريق #برشلونة الإسباني لإخراج أفضل ما في جعبة ليونيل ميسي.

وأنهى ميسي الموسم المنصرم كأفضل هداف في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا برصيد 37 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإسباني و54 هدفا في كل المسابقات ضمن خط هجوم قوي إلى جانب لويس سواريز ونيمار.

ولكن مستواه على المستوى الدولي لم يستمر بمثل هذا التألق وأدى تعاقب المدربين لتغيير مركز صانع اللعب.

وسامباولي، الذي تم تعيينه مدربا للمنتخب الأرجنتيني في الأسبوع الماضي، هو آخر من أوكلت له مهمة إيجاد مكان يريح ميسي داخل الملعب لإنقاذ مشوار الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وأبلغ سامباولي الصحافيين امس الخميس في ملبورن: “أعتقد أن ميسي يلعب بصورة جماعية في برشلونة كجزء من فريق، نحتاج لهذا النوع من التعاون في المنتخب الأرجنتيني، لا نريده أن يلعب بصورة منعزلة.. نريده أن يلعب بصورة جماعية، هذا ما سنحاول القيام به.. أن يلعب الفريق بصورة جماعية مع ميسي لنخرج أفضل ما في جعبته”.

وأردف: “الفرق بين الأداء الذي يقدمه ميسي مع برشلونة ومع الأرجنتين واضح لهذا السبب”.

وستكون أولى مباريات الأرجنتين بقيادة سامباولي أمام البرازيل وديا في ملبورن اليوم الجمعة، تليها ودية أخرى أمام سنغافورة في الأسبوع المقبل.

وتأكدت مشاركة ميسي أمام البرازيل بعدما شارك في جولة تسويقية في الصين ولكنه قد يغيب عن مواجهة سنغافورة يوم الثلاثاء.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قبل أربع جولات على النهاية، وباتت آمالها في التأهل لكأس العالم في مهب الريح.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لنهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018، بينما يخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة مع منتخب من منطقة أخرى. ( reuters )

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