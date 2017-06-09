سيدة أميركية تنجب ” أضخم ” مولودة في العالم

أنجبت سيدة أميركية ما يعتقد أنه أضخم مولود في العالم، تجاوز وزنه ستة كيلوغرامات، وقد عبرت والدة المولود وهي بنت، أنها تبدو وكأنها طفلة كبيرة بالفعل، ومن خلال صور الأم كريسي كوربيت قبل الولادة وهي حامل، كان هناك دليل واضح على أنها سوف تنجب مولوداً بحجم ضخم.

وقد ولدت الطفلة كارليغ، الأسبوع الماضي عن طريق العملية القيصرية نسبة لكبر حجمها، وهي في وضع صحي جيد وتقوم بكل ما يمكن للطفل حديث الولادة أن يؤديه.

وفي حديث للأم كريسي لتلفزيون أيه بي سي، قالت: “عندما كان الأطباء يسحبونها عن بطني، كنت أسمع لهم وهم يضحكون.. ومتحمسون جدا في غرفة العمليات”.

وأضافت: “كانوا يطلقون الأرقام تكهنا بوزن الطفلة.. وعندما رأيتها لم أصدق أن وزنها حوالي 13.5 رطل (حوالي 6.14 كيلوغرام)”.

وقالت الأم وفق ما نقلت قناة العربية : “شعرت كما لو أنهم سحبوا طفلة رضيعة أكبر من مجرد مولودة حديثة”.

ووقال لاري، زوج كريسي ووالد الطفلة: “لقد كان الأمر مضحكا في قسم #الولادة، ولكن عملنا على تغطية الطفلة بالأغطية حتى لا يمكن رؤيتها كاملة”.

وأضاف: “لقد كان وزنها كبيراً جداً وكنا نتوقع أنهما توأم “، وبدا خدا الطفلة وهما مكتنزان بالدهون، وكانت رائعة بطبيعة الحال كما قال الأطباء.

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