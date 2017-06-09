” شبيحة شبيحة ” .. جبهة النصرة تهاجم معرة النعمان و أهالي المدينة ينتفضون ضدها و يطالبون بخروجها ( فيديو )

هاجمت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) الجيش في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، الخميس، واستخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة، بحسب تأكيدات ناشطين معارضين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة أشخاص.

وأكد ناشطون أن من بين القتلى “العقيد تيسير السماحي”، الذي سبق وأن اغتيل شقيقه علي على يد جبهة النصرة أيضاً.

وقال الناشط الإعلامي هادي العبد الله أمس، إن رتلاً كبيراً للهيئة (الجبهة) دخل إلى المعرة و “هاجم مقرات تابعة للجيش الحر وفيلق الشام وجرت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الطرفين مما أدى لسقوط جرحى”.

وأضاف: “المصيبة الأكبر من كل ذلك هو وجود نحو 300 طفل يتيم محاصرين في إحدى الصالات القريبة من مكان الاشتباك كان بعض الأصدقاء قد أعدوا لهم إفطارا جماعيا قبل دخول رتل الهيئة وحدوث الاشتباكات !

الأطفال وأصدقاؤنا محاصرون الآن .. نحاول جاهدين إبعادهم على الأقل عن مكان الاشتباك .. وبس.. ماعاد في حكي تاني نحكيه”.

وخرجت مظاهرات في مدن الأتارب واعزاز تضامناً مع المعرة، طالبت بخروج جبهة النصرة منها.

وقال المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد: “أهالي #معرة_النعمان في مظاهرات ضد تنظيم هتش المجرم الذي هاجم المعرة أمس عند المغرب و اغتال عدد من ابناءها .. رجال نساء أطفال و كبار السن بصوت واحد في وجه القتلة يهتفون : شبيحة شبيحة .. دم الشهيد مو نسيانينه”.

وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق عناصر النصرة النار خلال المظاهرات التي خرجت ضدها في المدينة، وهتاف المتظاهرين “شبيحة شبيحة”.

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