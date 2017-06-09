” شبيح ” يطلق النار على لاعبي نادي الاتحاد بـ حلب و يصيب عدداً منهم !

قالت وسائل إعلام موالية إن مسلحاً أطلق النار على لاعبين من فريق الاتحاد لكرة القدم، قبل لقاء للفريق مع نظيره الوثبة، ضمن منافسات “الدوري”.

وجاء في التفاصيل التي أوردها الإعلام الموالي، أن لاعبي الفريق توجهوا لمنزل أحدهم في منطقة المحافظة، وتسبب “انزعاج” جار اللاعب المستضيف من اللاعبين بقيامه بمهاجمتهم بسكين، وإطلاق النار عليهم بـ “بومباكشن”.

وقام المسلح “محمود معراوي” باعتلاء أسطح المنازل خلال اعتدائه على اللاعبين، قبل أن يتمكن عناصر ما يسمى “أمن الدولة” من إلقاء القبض عليه.

وأصيب كل من اللاعبين عبد اللطيف سلقيني وحسام العمر بطعنات، فيما أصيب يوسف أصيل ومحمد الأحمد بعيارات نارية، والأخير إصابته خطرة.

وتقرر، بحسب الإعلام الموالي، تأجيل المباراة بين الفريقين.

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