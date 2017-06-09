صحيفة : اتفاق مبدئي لتجديد عقد ميسي مع برشلونة

أكدت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية ، أن المهاجم الأرجنتيني، #ليونيل_ميسي، سيجدد عقده مع #برشلونة، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب لاستمراره داخل جدران النادي الكاتالوني.

وبهذا الشكل سينتهي الجدل الذي أثير خلال هذا العام حول مستقبل “البرغوث” مع الفريق، حيث أن عقده الحالي مع البرسا ينتهي في صيف 2018.

وأفادت الصحيفة أن عقد ميسي الجديد سيستمر حتى 2021 أو 2022، الموعد الذي لم يتحدد بعد نظراً لأن العقود سيتم البدء في تحريرها الآن.

وأضافت أن الاتفاق شامل ويتضمن الراتب الذي سيتقاضاه ميسي بعقده الجديد، والذي لا يُعلم بعد إذا كان سيستمر لثلاثة أو أربعة أعوام، حيث سيعتمد ذلك على القيمة التي سيحصل عليها الأرجنتيني فيما يخص المتغيرات لكل موسم.

وأكدت أن الإدارة تعد العقود الجديدة حالياً لتقترب بذلك المفاوضات من نهايتها بتوقيع ميسي عليها، وذلك في نهاية سعيدة لأنصار برشلونة.

جدير بالذكر أن ميسي الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ30 هو الهداف التاريخي لبرشلونة وصاحب الكرة الذهبية 5 مرات في رقم تاريخي، وتوج مع برشلونة بالليغا 8 مرات وبدوري الأبطال الأوروبي 4 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات. ( EFE )

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