على غرار حشد العراق .. ” الحشد الشعبي السوري ” جديد بشار الأسد في الحسكة

بدأ سلطات بشار الأسد بتشكيل مليشيا جديدة في محافظة الحسكة التي يتقاسم السيطرة عليها مع “وحدات حماية الشعب الكردية”، وسيطلق عليها اسم “الحشد الشعبي السوري”.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن المليشيا الجديدة سيكون عمادها أبناء العشائر العربية، وفي مقدمتهم “قبيلة طيء”، بالإضافة للراغبين بالانضمام من الأكراد والسريان والمكونات الأخرى.

وأضافت القناة أن المليشيا الجديدة ستكون الخدمة فيها تطوعا مقابل مبلغ مادي وليست خدمة إجبارية، ويحق للمتخلفين عن “خدمة العلم” والاحتياط” الالتحاق بـ”الحشد الشعبي السوري”، والراغبين بالمصالحة من عناصر المعارضة السورية.

ويشرف على تأسيس ميليشيات الحشد الشعبي السوري المدعو علي حواس الخليف (الصورة)، وهو أحد المشايخ الموالين للنظام السوري من عشيرة الراشد التابعة لقبيلة طيء العربية، وكان يعمل كموظف في وزارة التعليم العالي ومقيم في دمشق

وأكدت المصادر أن الدعاية للانتساب بدأت في قرى ريف الحسكة الشمالي مثل قرى “دمخية، صافية، أبو ذويل”، منذ بداية العام 2017 مقابل مرتب 200 دولار في الشهر، وشطب أسماء المطلوبين للخدمة أو من لديهم تهم المعارضة للنظام في الفروع الأمنية، وبلغ عدد المنتسبين إلى المليشيا الجديدة قرابة خمسة آلاف شخص.

وذكرت المصادر أن النظام يشير خلال دعايته إلى أن المليشيا ستكون قوات رديفة لـ”الجيش العربي السوري” بعد معسكر تدريبي قصير، وسوف تقاتل ضد “التنظيمات الإرهابية”، ومن المقترح ثلاثة أسماء للمليشيا وهي “درع الجزيرة” و”قوى أبناء العشائر العربية” “الحشد الشعبي السوري”، وتم التأكد من اختيار الأخير تيمّناً بمليشيا الحشد العراقية.

وتشكل الحشد بالتنسيق مع شعبة المخابرات العسكرية. واقترح البعض أن يسمى درع الجزيرة أو قوى أبناء العشائر، ووصل عدد الملتحقين بالحشد حتى الآن نحو 500 عنصر.

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