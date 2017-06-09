” قوات سوريا الديمقراطية ” تتقدم في الرقة .. و أمريكا تمطر المدينة بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً ( فيديو + صور )

أحرزت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) تقدماً في مدينة الرقة على حساب تنظيم “داعش”، بدعم من القصف الأمريكي المكثف الذي استخدمت فيه أسلحة محرمة دولياً.

وقال ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، إن القوات سيطرت على أجزاء من أحياء الجزرة والمشلب، إلى جانب أجزاء من الفرقة 17، شمالي المدينة.

ووفق المصدر ذاته، فقد ارتكب التحالف الأمريكي مجزرة راح ضحيتها 14 مدنياً، جراء استهداف صالة “الحسون نت”، في مفرق الجزرة.

ونشرت الحملة صوراً ومقاطع مصورة قالت إنها تظهر قصف التحالف للمدينة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

ويقطن في المدينة حالياً نحو 160 ألف شخص، فيما كان يبلغ عدد سكانها عام 2011 نحو 300 ألف نسمة، بحسب إحصاء للأمم المتحدة.

وأكد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ديفيد سوانسون، أن نحو 100 ألف شخص «قد يجدون أنفسهم محاصرين» خلال الهجوم.

ونبه المتحدث باسم التحالف الدولي، ستيف تاونسند، في بيان إلى أن «معركة الرقة ستكون طويلة وصعبة، لكن الهجوم سيشكل ضربة حاسمة لـ « خلافة داعش».

وعلى بعد كيلومترات من الرقة، ينزل مقاتلون من قوات سوريا الديموقراطية صناديق اسلحة حصلوا عليها حديثا من واشنطن من الشاحنات.

في قرية الشنينة التي تبعد سبعة كيلومترات شمال شرق مدينة الرقة، تفقد المقاتل المسؤول عن شحنة السلاح الاربعاء المعدات المرافقة لقذائف الهاون وذخيرتها، بينما كان مقاتل آخر يضحك الى جانبه قائلا “سوف نمطر الدواعش بهذه القذائف الحديثة”.

وتمركزت مدرعات مصفحة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في أحد بساتين الزيتون، ووقف مقاتلون من التحالف على سطح أحد الابنية خلفها يراقبون سير المعارك في المدينة.

وبالقرب من شاحنات الاسلحة الحديثة، قالت القيادية في قوات سوريا الديموقراطية انكيزك خليل لوكالة فرانس برس “نرسل مقاتلينا الى قوات التحالف للمشاركة في تدريبات على استخدام الاسلحة”، من دون ان تضيف تفاصيل حول مكان التدريبات.

وقالت ان قذائف الهاون الحديثة وذخيرتها التي أرسلها التحالف مع المتدربين “ستستخدم بشكل فعال في معركة الرقة”، مضيفة “استلمنا أيضا أسلحة فردية، وهناك أسلحة أخرى لم نحصل عليها بعد”.

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