لبنان : القبض على سورية تقوم بتزوير وثائق في منزلها بدعم من شقيقها في ألمانيا ( صور )

ألقت السلطات اللبنانية القبض على سورية تقوم بأعمال تزوير في منزلها، بالتعاون مع شقيق لها في لبنان و آخر في ألمانيا.

وسائل إعلام لبنانية نقلت عن قوى الأمن الداخلي قولها، إنه “توافرت معلومات مؤكدة حول قيام شخصين بأعمال تزوير داخل منزلهما الكائن في محلة ضهور بحنين- المنية، وهما: – خ. ض. (34 سنة، سوري) – وشقيقته أ. ض. (20 سنة، سورية)”.

وأضافت قوى الأمن: “بتاريخ 7/6/2017، وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت قوة من الشعبة المذكورة المنزل، حيث تم توقيف أ. ض. المذكورة، وضبط العديد من الاختام العائدة لدوائر رسمية سورية وعددها 7، إلى جانب عدد كبير من الملفات العائدة لاشخاص يستفيدون من مساعدات من جمعيات تابعة للامم المتحدة”.

كما ضبطت السلطات “بطاقات ممغنطة، جهاز كمبيوتر، طوابع مالية سورية، بيانات قيد سورية مزورة، ثلاث بطاقات ذاكرة “Memory card” وعدد من ايصالات تحويل اموال، وشرائح هاتف لبنانية وسورية”.

وتبين من خلال التحقيقات أن “المدعو أ. ض. وهو شقيق الموقوفة أ. والمقيم في المانيا هو من أحضر الأختام المزورة وقام بتسليمها إلى شقيقه خ. المتوارٍ عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه، كما جرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق الشقيق الثالث أ. المقيم في المانيا”.

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