ليونيل ميسي يحدد موعد زفافه .. و مفاجآت في المدعوين

سيحتفل النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي بحفل زفافه من صديقته #أنتونيلا_روكوزو يوم 30 من شهر يونيو الجاري بمسقط رأسه في مدينة روزاريو.

ووفق ما ذكره موقع صحيفة “سبورتس”، فإن نجم #برشلونة الإسباني وصديقته يضعان اللمسات الأخيرة قبل الموعد المنتظر، حيث يعكف هذه الأيام على توجيه الدعوات لأصدقائه وأفراد عائلته من أجل حضور حفل زفافه.

ووجه “البرغوث” الدعوة لجميع لاعبي برشلونة (21 لاعبا) بيد أن هذا لا يعني أن كلهم سيحضرون يوم 30 يونيو. واعتذر زميله وعميد الفريق أندريس إنييستا من ميسي بسبب عدم قدرته على حضور الزفاف، دون أن يكشف السبب.

كما دعا كل طاقم الفريق، بين فيهم المعالجين الطبيعيين والأطباء الذين يعملون مع الفريق الأول، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، إلا أن لائحة الحضور شهدت مفاجآت بالجملة، حيث لم يوجه ميسي الدعوة إلى مدربه السابق لويس إنريكي ومساعده أونزو، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري للفريق روبرت مورينو ورافيل بول وجواكين فالديس.

ويبدو أن ميسي سار على منوال تشافي هيرنانديز خلال حفل زفافه، حيث لم يوجه هو الآخر دعوات لأي فرد من الإدارة، تجنبا لأي صدمات بين مسؤولي النادي الحاليين والسابقين.

يشار إلى أن تشافي سيكون حاضرا في حفل زفاف ميسي إلى جانب زوجته نوريا كونييرا.

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