ليونيل ميسي يكيل المديح لكريستيانو رونالدو

أشاد الأرجنتيني #ليونيل_ميسي بمنافسه “الظاهرة” #كريستيانو_رونالدو، قائلا إنه لا يتعب من المقارنات التي يجريها المشجعون والمراقبون بينهما.

ويعتبر رونالدو وميسي من بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، إلا أن المقارنة بهم، على حد قول ميسي “مجرد ضجيج”.

وصرح ميسي لموقع “إي إس بي إن إف سي” قائلا : ” إن رونالدو يكمل ميسي والعكس صحيح، نحن مسلحان ببعضنا البعض.. نحاول أن نحقق الأفضل لفريقينا وما يقال خارج ذلك لا أعتقد أنه مهم جدا”.

وعن رونالدو، أكد ميسي بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز : “هو لاعب استثنائي ومميز.. العالم كله يعرف هذا.. ولهذا السبب هو من بين أفضل اللاعبين في العالم”، وأضاف ميسي أن رونالد يتمكن في كل عام من “التفوق على نفسه”.

وكان نجم ريال مدريد حقق السبت، رقما لم يسبقه إليه أي لاعب، حيث بات أكثر اللاعبين تسجيلا في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم منذ اعتماد الصيغة الحديثة للمسابقة عام 1993، بعد تسجيله هدفين في النهائي أمام يوفنتوس الايطالي في العاصمة الويلزية كارديف.

وحقق رونالدو لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما اكتفى ميسي بكأس الملك مما يعزز فرص البرتغالي في الفوز بالكرة الذهبية.

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