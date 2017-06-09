مسؤول قطري : أمير قطر لن يذهب إلى محادثات في واشنطن والمقاطعة مستمرة

قال مسؤول قطري، الخميس 8 يونيو/حزيران 2017، إن أمير قطر لن يقبل دعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لحضور محادثات في واشنطن للوساطة في خلاف بالمنطقة بينما لا تزال بلاده “تحت حصار” من جيرانها.

وأبلغ المسؤول رويترز -طالباً عدم الكشف عن اسمه؛ نظراً لحساسية الموضوع- أن “الأمير ليست لديه خطط لمغادرة قطر والبلاد تحت حصار”.

وقطعت السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر يوم الإثنين 5 يونيو/حزيران الحالي. (REUTERS)

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