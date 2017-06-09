مغردون يهاجمون أبو تريكة بعد ظهوره في قناة ” beIN SPORTS “

هاجم مغردون، اللاعب المصري المعتزل #محمد_أبو_تريكة ووجهوا له انتقاداً عنيفاً على #تويتر بعد ظهوره في قناة beIN SPORTS لتحليل مباراة منتخبي #السعودية و #أستراليا في تصفيات كأس العالم امس الخميس.

وواجه أبو تريكة انتقادات حادة بسبب عدم تضامنه مع المحللين والمعلقين الذين رحلوا عن القناة القطرية بعد قرار الإمارات والسعودية ومصر بمقاطعة دولة قطر لدعمهما للإرهاب.

وكانت أبرز التغريدات من المغرد باسم أمين الذي قال وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أبو تريكة مكمل في قنوات bein القطرية رغم استقالة المحللين المصريين والسعوديين والإماراتيين، أبو تريكة أحرج كل من تعاطف معه”.

وتناولت تغريدات أخرى ظهور اللاعب المصري السابق في القناة القطرية، مؤكدين أنه كان يجب أن يمتنع عن الاستمرار في القناة، بعد المواقف التي تبنتها قطر ضد مصر ودول الخليج، وعلى أثرها قامت العديد من الدول بقطع علاقتها معها.

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