منظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا : مكتب الهجرة يثقل كاهل المحاكم بسبب قرارات اللجوء

اتهمت منظمة “برو أزول”، المدافعة عن حقوق اللاجئين، “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” بإثقال كاهل المحاكم الإدارية في ألمانيا.

وطالبت المنظمة الحقوقية الجمعة، مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، المزمع عقده في مدينة دريسدن الاثنين المقبل، “اتخاذ موقف من عملية بت المكتب بطلبات اللجوء” ووصفت المنظمة تلك العملية بـ”غير المنظمة ويمكن أن تؤدي لارتكاب أخطاء”.

ويشار إلى أنه في الربع الأول من عام 2017 تم تقديم 97 ألف دعوى قضائية أمام المحاكم الإدارية ضد قرارات لجوء، حسب المنظمة. وبلغ الرقم في العام الماضي 181600 دعوى.

وطالبت برو أزول كذلك بإعادة النظر بطلبات اللجوء المرفوضة العائدة لطالبي لجوء ينحدرون من أفغانستان. وناشدت المنظمة كل الولايات الألمانية بالتوافق على وقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان. وحسب المنظمة فإن الإيقاف المؤقت للترحيل غير كاف نظراً لـ”الوضع الكارثي” هناك. (KNA-DW)

عكس السير