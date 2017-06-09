موقف إنساني و شهم لسوري في مصر شاهد أماً تتخلى عن طفلها : ” مصروفو علي إلى يوم الدين ” ( فيديو )

قالت صحيفة المصري اليوم، إنه ضمن إحدى حلقات برنامج “الصدمة 2″، ادعت شابة مصرية أنها أم تترك طفلها أمام باب مسجد لعجزها عن الصرف عليه.

وتفاعل المتواجدون في المنطقة مع السيدة، ونهروها عما تفعله، مؤكدين لها أن ما تفعله محرم، وأن الرزق بيد الله، وأن هناك من يتمنى طفلاً مثله.

وظهر خلال الفيديو، رجل سوري مقيم بالقاهرة، منحها مائتي جنيه، مع وعد بألا ينقطع هذا المبلغ عنها كل شهر، حتى لو ترك مصر، ولو كان في المريخ، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وقال الرجل للفتاة التي تدعي ترك ابنها بسبب الفقر: “خدي 200 جنيه دول هاتي بهم حليب لابنك وليكي مني مرتب شهري ليوم الدين”، فقالت له: “جايز تسيب مصر”، فقال: “لو على المريخ هبعتلك فلوس”.

وحظي الفيديو بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرنامج “الصدمة”، يقوم على تمثيل تجارب اجتماعية صادمة، ورصد ردود فعل أناس لا على التعيين عليها.

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