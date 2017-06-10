أردني مهدد بقطع يده في السعودية و الخارجية ترد ( فيديو )

ذهب أردني مع زوجته واطفاله قبل حوالي الشهر لاداء مناسك العمرة وحين طوافة حول الكعبة وبرفقة عائلته واطفال الصغار بيده، سقطت محفظة من شخص كان يطوف ايضا وخوفا من ان يلمسها بيده ركلها المواطن الاردني بقدمه ليبعد الشك عن نفسه ، فشاهده احد افراد الشرطة السعودية والقى القبض عليه وهدده بالعقوبة سلفا رغم انه اقسم له انه لم يسرق ولم يلمس المحفظة بيده وانه قام بركلها كي يبعدها عن طريقة خوفا على نفسه.

ولكن ذلك لم يجدي نفعا لانه كانت قد حصلت بينه وبين الشرطي مشادة كلامية اغضبت الاخير فضمر له الشر والقى القبض عليه وقام بتسليمه للسلطات السعودية رغم ان صاحب المحفظة قد تسلمها من الشرطي وقال ان هذا الشخص لم اراه وليس هو من سرق المحفظة مني.

الشاب الان يواجه تهمة السرقة التي يصل حدها الى قطع اليد وقد ظهر في الفيديو المرفق من امام الحرم والقرآن بيده انه لم يسرق ولم يفكر حتى في ذلك.

مصدر رفيع في وزارة الخارجية اكد في اتصال هاتفي مع شبكة “عمان اليوم” ان السفير الاردني في جدة يتابع الحالة وان السلطات السعودية اكدت له ان الكاميرات المركبة داخل الحرم اظهرت ان المواطن المذكور لم يرتكب جرم السرقة من الشخص صاحب المحفظة وانما تناول المحفظة من الارض وهذا ما تمنعه السلطات السعودية بانه لا يجوز التقاط اي شيء عن الارض وهذا يثبت ان المواطن المذكور لم يقم بفعل السرقة.

اما بالنسبة للحكم الذي سيتلقاه المواطن الاردني وحسب المصدر انه لن يصل الى حد قطع اليد وان هناك حالات كثيرة مشابهة اكتفت فيها السلطات السعودية بالحبس دوان اقامة حد السرقة.

كما اكد المصدر وعلى لسان السفير الاردني في جدة ان السفارة تتابع هذه القضية منذ شهر تقريبا مع السلطات السعودية هناك رغم محدودية التدخل في مثل هكذا قضايا الا ان السفارة تبذل كافة جهودها للافراج عنه.

عكس السير