أسينسيو : أتمنى بقاء خاميس و موراتا في ريال مدريد

أعرب #ماركو_أسينسيو عن أمله في أن يستمر زميليه الكولومبي #خاميس_رودريغيز و #ألفارو_موراتا معه في ريال مدريد الإسباني.

وقال أسينسيو في مؤتمر صحافي من معسكر منتخب إسبانيا بمدينة كرة القدم في منطقة لاس روزاس بمدريد: “هذا شأنهما وشأن النادي، ولكنني أتمنى أن يتمكنا من البقاء معنا في ريال مدريد.. هما لاعبان كبيران أضافا الكثير خلال الموسم”.

وعن وضعه قال: “نيتي هي البقاء في ريال مدريد ولعب المزيد من الدقائق”.

وتحدث أسينسيو عن الحارس ديفيد دي خيا بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول استبعاد انتقاله لريال مدريد قائلاً: “أرى دي خيا هادئاً.. لم نتحدث في هذا الشأن.. لدينا ثلاثة حراس كبار كيلور (نافاس) وكيكو كاسيا وروبن يانييز، وهذه أمور تخص النادي”. ( EFE )

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