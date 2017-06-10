ألمانيا تحث إيران : لا تصبوا الزيت على النار في أزمة الخليج

حث متحدث باسم الحكومة الألمانية إيران الجمعة على تجنب أي تحركات من شأنها تصعيد التوتر في الخليج وأكد معارضة برلين لأي دولة تمول الجماعات المتشددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شيفر إن دول الخليج تعتقد أن إيران تلعب دورا في النزاع من خلف الكواليس لكن يجب على طهران ألا تفعل أي شيء يزيد التوتر.

وقال شيفر في مؤتمر صحفي حكومي معتاد “على أي حال من المهم عدم القيام بشيء على الجانب الآخر من الخليج… لصب الزيت على النار”.

وأضاف أن ألمانيا ستفعل ما في وسعها لتشجيع استئناف الحوار لحل الأزمة لكن ليس لديها نية في أن تصبح وسيطا رئيسا رغم اجتماعات عقدها وزير الخارجية زيجمار جابرييل في الأيام الأخيرة مع نظيريه السعودي والقطري.

وتابع “يجب أن نتفق جميعا في الأفعال والأقوال على أن دعم وتمويل الإرهاب لا يمكن أن يكون أداة في سياسة أي حكومة”. (REUTERS)

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