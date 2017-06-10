ألمانيا : لاجئ يهاجم دورية شرطة كانت تحاول نقله لمكان إقامته الجديد و يتسبب لعنصر بإصابة بليغة

هاجم لاجئ دورية شرطة، وأصاب أحد العناصر بجروح خطرة، في أحد مراكز اللجوء في شفاباخ، بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

صحيفة بيلد الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ الإيراني البالغ من العمر 25 عاماً، هاجم الدورية التي كان من المفترض أن تنقله إلى مكان إقامته الجديد بمدينة أنسباخ.

وأوضحت الصحيفة أن قرار نقل اللاجئ صدر الأسبوع الماضي، إلا أنه لم يرضخ للقرار، لذلك تم إرسال دورية شرطة لنقله لمكان إقامته الجديد، إلا أن الشاب تلاسن مع عناصر الدورية وموظفة “السوسيال”، وسرعان ما تحول إلى شجار، حيث سحب اللاجئ سكين مطبخ طوله 20 سم، وقام برميها باتجاه أحد العناصر، دون أن تصب أحداً بأذى.

ولم يتوقف الشاب عن مهاجمة الشرطة، فقام بكسر باب الشرفة، وأخذ قطعة من الزجاج المكسور، وضرب بها شرطياً من الدورية، الأمر الذي أسفر عن تعرضه لإصابة بليغة في يده.

وفيما تمكنت الشرطة من القبض على الشاب، أجريت للعنصر المصاب عملية جراحية على الفور، بسبب إصابته الخطرة، كما تم تسجيله على أنه غير قادر على ممارسة مهنته لعدة أشهر.

عكس السير