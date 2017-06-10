أليكسيس سانشيز يحسم وجهته القادمة

أفاد تقرير صحفي محلي أنّ اللاعب الدولي التشيلي #أليكسيس_سانشيز، قد قرر عدم تجديد عقده مع نادي #آرسنال الإنكليزي، وأنّه قد حسم وجهته القادمة، حيث فضل البقاء في #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ” تشيلينو كوبيراتيفا” التشيلية، أنّ أليكسيس سانشيز سيكون لاعباً لمانشستر سيتي الإنكليزي، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، حيث سيكون ثالث صفقات “السيتيزن” في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد البرتغالي بيرناردو سيلفا من موناكو الفرنسي، والحارس البرازيلي إيدرسون من بنفيكا البرتغالي.

وكان إسم أليكسيس سانشيز قد ارتبط ، في الفترة الأخيرة، بالانضمام لنادي بايرن ميونيخ الألماني سانشيز، والذي قالت بعض التقارير إنه توصل لاتفاق معه بشكلٍ شبه رسميٍ.

يُشار أنّ أليكسيس سانشيز ، البالغ من العمر 28 عاماً، قد انضم لنادي آرسنال في صيف 2014، قادماً من برشلونة الإسباني، مقابل 31.7 مليون جنيه استرليني، وسينتهي عقده الحالي مع النادي اللندني في يونيو 2018.

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