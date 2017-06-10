أمريكا تعترف باستخدام ” الفسفور الأبيض ” في سوريا ” بما يتناسب مع المعايير الدولية

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في بيان عن استخدامه ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في سوريا بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وجاء في بيان التحالف الدولي بهذا الصدد: “لا تناقش مسألة تزويد قواتنا بالذخائر التي تحمل طابع الإنارة واستخداماتها وفقا للسياسة المعلوماتية للتحالف، ولكن بحسب قواعد الاشتباك في النزاعات المسلحة تستخدم ذخائر الفسفور الأبيض لكشف الستائر الدخانية وعمليات التمويه وتحديد المواقع والعلامات”.

وأضاف البيان: “يقوم التحالف بجميع الإجراءات العقلانية والحذرة التي من شأنها تقليص المخاطر (الناجمة عن استخدام الذخائر الفسفورية) إلى أدنى مستوياتها والتي تضر السكان المدنيين وتؤدي إلى أضرار بالمنشآت المدنية”.

وأشار البيان إلى أن: “تنظيم داعش مستمر في ارتكاب الانتهاكات الصارخة بحق الأبرياء، وذلك بقتله المدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق العمليات العسكرية”، مؤكدا أن التحالف الدولي “لن يقف مكتوف الأيدي ولن يسمح بقتل الناس ما دام بإمكانه تقديم الحماية للسكان المدنيين”.

يشار إلى أن عدة اتفاقيات دولية حرمت استخدام الذخائر الفسفورية كسلاح في الحروب والنزاعات المسلحة. (RT)

مواضيع متعلقة

” قوات سوريا الديمقراطية ” تتقدم في الرقة .. و أمريكا تمطر المدينة بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً ( فيديو + صور )

عكس السير