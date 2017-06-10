” إتش تي سي ” تطرح هاتفها الثوري في الإمارات

طرحت شركة #إتش_تي_سي هاتفها الجديد “يو 11″ في أسواق #الإمارات_العربية_المتحدة بسعر 2.599 درهم إماراتي

وبحسب الشركة، فإن الهاتف الجديد يتمتع بمزايا ثورية، أبرزها تقنية Edge Sense، حيث تشكل ميزة HTC Edge Sense نقلة نوعية في مجال التفاعل مع الهواتف المحمولة عبر الضغط، إذ تتيح هذه الميزة التفاعل مع الهاتف بطريقة غير مسبوقة عبر الضغط على طرفيه برفق لتمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات المفضلة تلقائياً أو إعطاء الأوامر أو التقاط الصور.

علاوةً على ذلك، يتيح الهاتف الجديد إمكانية تخصيص نمط الضغط وحساسية الضغط، حيث يمكن للمستخدم فتح البريد الإلكتروني أو تشغيل لعبة معينة أو تطبيق بمجرد الضغط لمرة واحدة مع تخصيص حساسية الضغطة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، كما تتيح HTC Edge Sense تفعيل نمط “الضغط القصير” أو “الضغط الطويل” لتتيح للمستخدم خيارات أكثر للتفاعل مع الهاتف.

وبشهادة مقياس DxOMark المختص بتقييم كاميرات الهواتف الذكية، حاز هاتف HTC U 11 على أعلى معدل بمقدار 90 نقطة في اختبارات Dxomark مما يجعلها أفضل كاميرا حالياً في سوق الهواتف الذكية. والجدير بالذكر أن الكاميرا تعمل بتقنية الألترا بكسل عوضاً عن الميغا بكسل، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12MP HTC UltraPixel، في حين تقدم الكاميرا الأمامية دقة بمعدل 16 ميجا بيكسل.

وسيكون هاتف HTC U11 الهاتف الأول الذي يوفر ثلاثة مساعدات ذكية، من الشركة ذاتها بجانب أمازون وغوغل، معتمدة على مدى الإتاحة في الدول)، إلى جانب كونه الهاتف الأول عالمياً والذي يعمل بمعالج من طرازQualcomm® Snapdragon™ 835 ” “كوالكوم سناب دراغون 835” ثماني النواة بما يتيح للجهاز سرعة فائقة في عمليات المعالجة، فضلاً عن دعمه بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت ومساحة تخزين 128 غيغابايت.

ويوفر الهاتف أحدث نسخة من سماعات الرأس HTC Usonic التي تجمع بين ميزة إلغاء الضجيج النشط مع إمكانية ضبط الصوت بما يناسب المستخدم. حيث تجري السماعات الجديدة مسحاً للأذن من الداخل باستخدام تكنولوجيا متطورة تعمل على مبدأ السونار، ومن ثم تقوم بضبط الصوت بما يتناسب مع طبيعة الأذن.

بالإضافة إلى تقنية للتركيز الصوتي، وتعمل هذه الميزة عند قيام المستخدم بتصوير مقطع فيديو باستخدام تقنية التركيز الصوتي، لتتيح له إمكانية تقريب الصورة لتكبير النقطة المستهدفة وتضخيم الأصوات الصادرة عنها تحديداً.

كما تم تطوير مكبرات الصوت HTC BoomSound Hi-Fi Edition إلى جانب دعمه ب 4 مايكروفونات متعددة الاتجاهات لإتاحة تسجيل أصوات واقعية للغاية ومجسّمة بتقنية 360 درجة.

وسيتوفر الهاتف في أسواق الإمارات العربية المتحدة بألوان الفضي والأزرق الياقوتي والأسود والأبيض والأحمر الشمسي.

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