الأمم المتحدة تقلل من أهمية ” قائمة إرهاب ” مرتبطة بقطر

قللت الأمم المتحدة، الجمعة، من أهمية “قائمة الإرهاب” التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مساء الخميس، وأدرجت ضمنها 59 شخصاً، و12 كياناً مرتبطين بقطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “استيفان دوغيك”، في تصريحات للصحفيين في نيويورك: “لم يصلنا شيء من تلك الدول وقد أطلعنا على القائمة عبر وسائل الإعلام”.

وحول موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من القائمة التي تضم إحدى المؤسسات القطرية الخيرية، التي عملت في السابق مع وكالات أممية مثل “يونيسف” و”أونروا”، قال دوغريك: “نحن لا نلتزم بقوائم سوى تلك التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، أو ما يصدر من هنا عبر وكالات أممية”.

وأضاف “اطلعنا على تقارير في وسائل الإعلام أشارت إلى تلك المنظمة القطرية، ومن حيث المبدأ نقول إن الأمم المتحدة ملتزمة فقط بقوائم العقوبات الصادرة من قبل مجلس الأمن ونحن غير ملتزمين بأي قوائم أخرى”.

ومضي قائلا “عبر سنوات عملنا مع تلك المنظمة (القطرية) استنادا إلى المبادئ المشتركة التي من المؤكد أنها مبادئ غير سياسية، فعلى سبيل المثال شاركت (المنظمة) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية بشأن اليمن وأيضا في سوريا والعراق”.(ANADOLU)

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